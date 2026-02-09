Cameroun : L’Hôpital Général de Yaoundé dément une rumeur sur l’expulsion de l’artiste Racine Sagath

L’établissement hospitalier a fait une mise au point.

La Direction Générale de l’Hôpital Général de Yaoundé a réagi le 9 février 2026 face à une rumeur qualifiée de « fake news », qui a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Cette rumeur affirmait que l’artiste musicien camerounais, Racine Sagath, avait été expulsé de l’hôpital pour cause de « factures impayées ». Selon l’établissement, ces informations sont « totalement infondées ».

Dans un communiqué officiel, l’Hôpital Général de Yaoundé précise que l’artiste a été admis dans l’établissement au cours de la seconde quinzaine du mois de janvier 2026, dans un « état de santé préoccupant ».

Conformément aux protocoles médicaux en vigueur, Racine Sagath a été pris en charge par les équipes médicales de l’hôpital et a bénéficié de soins appropriés et de toute l’expertise nécessaire pour traiter ses pathologies.

Après plusieurs jours de soins intensifs, l’état de santé de l’artiste s’est nettement amélioré. Il a quitté l’hôpital le lundi 2 février 2026, en étant « suffisamment rétabli pour sortir sur ses propres jambes ». Une sortie que l’hôpital qualifie de « médicalement favorable ».

Contrairement aux allégations qui circulent sur les réseaux sociaux, la Direction Générale de l’hôpital confirme que Racine Sagath n’a « aucune facture impayée » envers l’établissement. Sa prise en charge a été entièrement assurée par l’Hôpital Général de Yaoundé, conformément aux engagements et responsabilités de cette institution publique.

Dans son communiqué, la Direction Générale de l’Hôpital Général de Yaoundé exprime son regret face à la propagation de telles informations non vérifiées et appelle la population à faire preuve de « discernement » face aux rumeurs diffusées en ligne. Elle rappelle que la diffusion de fausses informations peut nuire gravement à l’image des institutions publiques ainsi qu’à celle des personnes concernées.