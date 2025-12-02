Cameroun : l’incidence du VIH passe de 0,24% à 0,15%

Il s’agit du pourcentage de l’enquête Camphia menée entre septembre 2024 et janvier 2025, sur une population âgée entre 15 et 49 ans.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Au Cameroun, à l’occasion de la 38è journée mondiale de lutte contre le VIH Sida, qui s’est déroulée le 1er décembre, sous le thème « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au Sida », des chiffres issus de l’enquête Camphia ont été révélés montrant ainsi une baisse de l’incidence qui passe de 0,24 % à 0,15% sur une population de 15 à 49 ans.

L’enquête montre également une diminution de la prévalence globale qui est de 3,4% à 2,6%. Pour ce qui est de cette même tranche d’âge, les femmes sont quatre fois plus à risque de contracter la maladie soit (3,6%) et (1,6%) chez les hommes.

La prévalence du VIH variant par région se situe entre 1,5% dans le Nord et l’extrême-Nord et 4,6% dans le Centre. En ce qui concerne la suppression de la charge virale globale, cette dernière se situe autour de 72% pour toutes les personnes dépistées positives et à 93% pour le PVVIH sous antirétroviraux.

Pour le gouvernement, ces chiffres sont le résultat d’une lutte acharnée ce malgré quelques turbulences dans la prévention contre le Sida et le traitement antirétroviral depuis la suspension de l’aide américaine. Les chiffres traduisent également, la détermination du Cameroun à atteindre l’Objectif de Développement Durable de mettre fin au Sida d’ici 2030 malgré les nombreux défis qui restent à relever.