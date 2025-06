Cameroun : l’opinion critique le meeting du MRC tenu en France

Le Pr Maurice Kamto, président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) a présidé un meeting politique à la Place de la république à Paris samedi dernier. Le rassemblement qualifié de succès dans les rangs du parti essuie beaucoup de critiques au pays de Paul Biya.

La marée humaine qui s’est rassemblée à la Place de la République le samedi 31 mai dernier fait l’objet de débats au Cameroun. Alors que les militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) se félicitent d’avoir fait converger plus de 50 mille personnes sur le site du meeting et d’avoir réussi à tenir ce rassemblement d’envergure à l’étranger, des acteurs politiques locaux avancent des critiques. D’abord, sur ce que le MRC qualifie de meeting à succès, Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du Comité central du RDPC, le qualifie de minable. « Qu’est-ce que c’était minable ce meeting si médiatisé depuis des mois où les organisateurs annonçaient retrouver en millions la diaspora camerounaise du monde entier », s’exclame le ministre du Travail et de la Sécurité social.

Ensuite, sur l’affluence observée lors de la tenue du meeting, des cadres et militants du MRC ont eu la joie d’annoncer qu’environ 50 000 personnes ont pris part à ce regroupement. A cet effet, Grégoire Owona s’inscrit en faux. « La prestigieuse place de la République n’a pas vu les dizaines de millions de Camerounais annoncés. Même pas cinq mille (…) Plus d’amateurs de football que d’électeurs ». Pour célestin Djamen, « sur les 5000 Camerounais inscrits d’Europe, selon les chiffres d’Elecam, attribuons 2000 inscrits à la France. Ça veut dire que les gens qui étaient au meeting sont à 98% des personnes qui ne sont pas inscrites dans les consulats et les ambassades (…) Je pense que la priorité devrait être donnée aux électeurs camerounais du Cameroun », soutient le président de l’Alliance politique républicaine.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Enfin sur le discours tenu par le président national du MRC, des critiques affluent. Maurice Kamto a déclaré que « si nous ratons en 2025 c’est la faute des Camerounais (…) Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies ce sera la faute du peuple camerounais. Parce que le Sénégal pour obtenir les résultats que vous avez vus des jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l’année 2023 et 2024. Il y a eu pratiquement 50 morts. Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et les transformations arrivent ». Pour de nombreux observateurs, cette déclaration sonne comme un appel adressé au peuple camerounais de descendre dans les rues comme ce fut le cas au Sénégal.

En réaction, « il y a un appel clair à l’insurrection, la banalisation de la mort de 50 Sénégalais, et surtout la déshumanisation du discours politique », a analysé Ernest Obama, directeur général de la chaîne de télévision Bnews1. Dans le sens, « Je suis pour que, dès que le président Maurice Kamto rentre, on l’interpelle et qu’il s’explique (…) tel que c’est parti là, Maurice Kamto n’est pas en train de promouvoir la paix », a déclaré Vicenzo Nguidjol sur Bnews1.