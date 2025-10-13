Cameroun : l’Union pour le changement 2025 réagit après la fermeture des bureaux de vote

Pour l’Union des partis politiques et des organisations de la société civile, le peuple a tranché en choisissant son nouveau président.

L’Union pour le changement qui a choisi le candidat Issa Tchiroma Bakary comme candidat consensuel de l’opposition a déclaré le 12 octobre au terme des opérations électorales avoir eu le verdict du scrutin. A la lecture « des résultats venant des quatre coins du pays ainsi que de l’étranger », l’UPC 2025 déclare son candidat Issa Tchiroma Bakary vainqueur avec un pourcentage oscillant entre 60 et 80% dans plusieurs bureaux de votes. Selon cette plateforme, ce candidat a infligé « une défaite écrasante au candidat du RDPC ». Par conséquent, par l’entremise d’Anicet Ekane et de Djeukam Tchameni, l’UPC2025 a demandé au président sortant d’adresser ses félicitations au gagnant. Aux autorités administratives et aux Forces de défense, l’union demande de respecter la volonté du peuple.

Cette sortie de l’union qui rame à contre courant des injonctions du ministre de l’Administration territoriale qui demande d’attendre les résultats du Conseil constitutionnel, se base tout de même sur des tendances partielles. La déclaration de victoire sur la base d’un pourcentage estimé en se fondant sur les résultats de « plusieurs bureaux de vote » et non sur l’ensemble, suscite quelques interrogations. Celles en particulier portant sur la réalité des résultats et sur la finalité de l’annonce dans un contexte où les instances légalement établies procèdent au décompte et à la vérification des résultats consignés dans les procès-verbaux.

En dehors de l’UPA2025, d’autres voix se font entendre soit pour signaler la victoire du même candidat, soit pour indiquer la défaite du candidat sortant. Les uns et les autres appellent le candidat sortant à reconnaître sa défaite. Dans cette pression qui vient de part et d’autre, des échauffourées ont été observées au soir du 12 octobre dans la ville de Garoua, capitale régionale du Nord, fief de Issa Tchiroma Bakary. Les populations ont manifesté leur colère en affrontant les forces de maintien de l’ordre par le tir de projectiles. Jusqu’à ce lundi matin, des informations provenant de Garoua font état d’un déploiement des engins anti émeutes de la gendarmerie dans la ville. Mais, après des coups de feu entendus aux quartiers Carrefour 7 et Carrefour 8, ainsi que l’incendie d’un camion de la gendarmerie, le calme est revenu dans la ville ce matin.

Tout compte fait, s’il est difficile sur la base des tendances de déclarer vainqueur un candidat, il est tout de même visible que le candidat du Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc) et le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) se démarquent par rapport aux autres 10 candidats. Les résultats officiels sont attendus dans les 15 jours suivant la clôture du scrutin.