Cameroun : l’Université de Bertoua adopte un budget de 7, 531 milliards de F

Le conseil d’administration a arrêté l’enveloppe budgétaire de l’institution universitaire pour le compte de l’exercice 2026 au terme d’une séance le 06 janvier dernier.

Le rectorat de l’Université de Bertoua a servi de cadre hier mardi pour la tenue d’une réunion du conseil d’administration de l’institution. Le but de la rencontre était d’adopter le budget pour le compte de l’exercice 2026. Au terme de la réunion, le conseil a adopté ledit budget, lequel s’élève à la somme de 7, 531 milliards de FCFA. L’enveloppe servira en particulier à mettre en œuvre les actions prioritaires identifiées par le président du conseil d’administration, Charles Sale.

En effet, selon le président, les priorités de l’université de Bertoua incluent aussi bien l’assurance qualité et la performance institutionnelle, la professionnalisation des enseignements, l’employabilité des diplômés, l’excellence scientifique, que le rayonnement académique et la modernisation de la gestion. Elles constituent autant de défis à relever par les responsables pour construire la notoriété de la jeune institution, appelée à se développer.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Créée par décret présidentiel du 05 janvier 2022, l’université de Bertoua compte aujourd’hui environ 18 500 étudiants. Ils sont repartis en huit établissements logés dans les différents campus situés à Bertoua, à Abong-Mbang, à Belabo, Batouri ou encore Yokadouma. Nommé recteur de cette université le 09 avril 2024, le Pr Dieudonné Emmanuel Pegnyemb a pris part aux travaux du conseil en compagnie des chefs de différents établissements de l’institution.