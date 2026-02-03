Cameroun : Mamadou Mota recadre Cabral Libii

Le vice-président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun s’en prend au président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale à propos des résultats de l’élection présidentielle.

Les résultats de l’élection présidentielle du 12 octobre 2026 font encore l’objet de débats houleux parmi les leaders politiques au Cameroun. Et Cabral Libii reste au centre des critiques. Après avoir reconnu la victoire de Paul Biya il a été qualifié de traitre et accusé d’avoir reçu un milliard pour soutenir le régime.

Le 03 février 2026, le président du Pcrn a fait une sortie surprenante, trois mois après la proclamation des résultats du scrutin pour reconnaitre les performances inédites de Issa Tchiroma Bakary en tant que meilleur deuxième de l’histoire des présidentielles depuis 1990 après Ni John Fru Ndi. Il s’est « adjugé la 2ème place avec 35,17%. En toute humilité, je le félicite aussi », a déclaré Cabral Libii en précisant que tchiroma l’a fait dès sa première tentative derrière Ni John Fru Ndi (35,97%) en 1992.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Mamadou Mota, vice-président du MRC, n’a pas pris avec fair-play cette sortie du député. Selon lui, Cabral Libii sort de son mutisme des mois après « le fracas, alors que le sang des uns a séché sur le bitume et que les autres croupissent dans l’ombre des geôles », ce qu’il qualifie de « Cynisme ». Aussi, comparer Issa Tchiroma à Fru Ndi pour justifier votre insignifiance, c’est comme comparer un lampion de kermesse à un phare breton », ajoute-t-il.

Mamadou Mota déclare par ailleurs avoir compris la manœuvre de Cabral Libii qui consiste « à défaut d’avoir conquis le peuple », à flatter le monarque pour obtenir de lui des faveurs. Il interroge le fair-play politique dont parle le président du PCRN sur la base des 30 000 procès-verbaux qu’il a déclaré détenir mais qu’il n’a pas présenté pour éclairer l’opinion sur les chiffres sortis des urnes lors de la dernière élection présidentielle.

Entre les deux hommes politiques, le combat d’idées n’est jamais une caresse. Mamadou Mota saisit la plupart du temps les sorties de Cabral Libii pour lui rappeler certains faits et tenter de réaffirmer la position de son parti qui s’oppose au régime sans manifester des réserves. La distance entre les deux semble désormais claire. A l’approche des élections, l’un et l’autre réajustent leurs positions pour mieux s’affirmer sur la scène politique déjà en alerte.