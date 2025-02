Cameroun : Mamadou Mota, vice-président du MRC, dresse un bilan désastreux du régime Biya

L’homme politique dresse le bilan de Paul Biya, président de la République depuis 42 ans en mettant la souffrance des Camerounais en avant.

Dans une publication, Mamadou Mota restitue les signes visibles de l’échec du régime du président Paul Biya qu’il affirme être à l’agonie et qu’un émissaire, un membre du gouvernement tente de relever. Selon le vice-président du MRC, le bilan des 42 ans du Renouveau est dominé par le malheur des Camerounais.

Ce malheur se ressent à travers plusieurs réalités dont « le manque d’infrastructures routières qui fait des morts, la faim qui tue des milliers des enfants et humilie atrocement des adultes depuis des décennies dans un pays qui déborde de richesse, l’angoisse du lendemain devant l’incertitude de tout, le chômage généralisé chez des jeunes diplômés, la mort précoce et évitable causée par un système sanitaire médiéval, l’incompétence dans l’administration publique et le triomphe de l’anormal », etc.

Selon Mamadou Mota, pour tenter de relever le régime, le ministre de l’Administration territoriale « s’agite maladroitement avec des impopulaires et des météorites politiques connus uniquement de lui ». Référence est sans doute faite aux partis politiques et factions des partis politiques qui viennent de remettre des déclarations de soutien à la candidature du président Paul Biya à la présidentielle d’octobre prochain ainsi qu’à la déclaration des chefs traditionnels pour la même cause.

Le collaborateur de Maurice Kamto tente de recadrer le patron de la territoriale en lui rappelant ses missions. Il rappelle la mission de la protection civile ainsi que celle d’assurer la protection des personnes et des biens.