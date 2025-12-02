Cameroun : Marc Brys limogé pour insubordination et manquements récidivistes

Le Comité d’urgence de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), réuni en session le 1er décembre 2025 a procédé à la réorganisation de l’encadrement des Lions indomptables. Au cœur de cette restructuration l’éviction du sélectionneur Marc Brys.

Le technicien belge ne fait plus parti du staff technique de l’équipe national. Marc Brys a été écarté par le comité d’urgence de la Fédération camerounaise de football qui fait état de 11 manquements. Dans le communiqué final du Comité d’urgence, il ressort que le mis en cause a multiplié des incidents depuis le 08 mai 2024, date à laquelle il a été porté à la tête de la sélection nationale par le comité exécutif comme entraineur-sélectionneur.

Les onze fautes qui ont poussé le comité d’urgence à démettre Marc Brys de ses fonctions sont entre autres.

1- Le refus manifeste d’assister à certaines séances de travail convoquées par la FECAFOOT ;

2- la publication de la liste des joueurs et l’organisation de conférences de presse sans autorisation préalable, au mépris et en violation des procédures usuelles de la FECAFOOT ;

3- Le non-respect de la charte marketing mettant en péril les liens contractuels existant entre la Fédération et ses sponsors ;

4- La transmission de la liste des joueurs présélectionnés sans indications des clubs auxquels ils appartiennent ;

5- Le refus de communiquer ses programmes d’entrainement ;

6- Le refus de communiquer les rapports à l’issue des rencontres internationales ;

7- La non-communication dans les délais des listes définitives des joueurs retenus pour les rencontres ;

8- La méconnaissance de l’encadrement administratif, sportif et technique de l’Equipe Nationale Masculine « A » les Lions Indomptables du Cameroun, mis régulièrement en place Par le Comité Exécutif et la collaboration active avec des personnes inconnues de la FECAFOOT ;

9- Le défaut de déférer aux convocations à lui adressées pour certains regroupements ;

10- L’utilisation des subterfuges à l’effet de se soustraire de son obligation professionnelle de tenir des Conférences de presse dédiées à la publication de la liste des joueurs ;

11- Le détournement des joueurs et leur incitation à la défiance vis-à-vis de la FECAFOOT. Considérant que les manquements professionnels sus-évoqués dont la récidive est avérée, ont manifestement perturbé les performances et l’image des Lions Indomptables du Cameroun (LIC).

Pour la FECAFOOT, ces « actes et propos irrévérencieux » ont eu un impact négatif sur le fonctionnement et les performances des Lions Indomptables du Cameroun. La fédération évoque également, le refus manifeste d’assister à certaines séances de travail ; la publication de la liste des joueurs et l’organisation de conférences de presse sans autorisation préalable, au mépris et en violation des procédures usuelles de la FECA foot. Enfin le non-respect de la charte marketing mettant en péril les liens contractuels existant entre la fédération et ses sponsors.