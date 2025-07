Cameroun : Maurice Kamto dépose sa candidature à Elecam

La principale figure de l’opposition a déposé son dossier de candidature ce vendredi 18 juillet 2025 au siège de la direction générale des élections à Yaoundé.

La série de dépôts des dossiers de candidature en vue de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 se poursuit auprès des commissions créées par Elections Cameroon. Ce vendredi, Maurice Kamto, candidat investi par le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MNIDEM) s’est rendu à la direction générale des élections au centre administratif de la ville de Yaoundé pour sacrifier au rituel. Celui qui était connu jusque-là comme le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, participera à l’élection aux couleurs du parti de Anicet Ekane.

Le dépôt de sa candidature vient confirmer l’annonce faite il y a plusieurs mois de son intention de se porter candidat. Une annonce qui a suscité plusieurs débats au sein de l’opinion. Les uns arguant que l’opposant ne pouvait pas se porter candidat sous la bannière du MRC. Les autres soutenant que le MRC pouvait l’investir soit comme candidat indépendant soit comme candidat du MRC, le parti ayant obtenu l’adhésion de plusieurs élus.

A la dernière minute, alors que tout le monde attend ce qui va se passer, une attestation de déclaration de candidature surprend la scène politique. Le candidat, pour la deuxième fois qu’il se présente à l’élection après 2018, va se présenter sous les couleurs du MANIDEM. Les concertations qui, selon Anicet Ekane, ont débuté depuis six mois, ont abouti à une solution permettant de minimiser les risques de rejet de la candidature de la principale figure de l’opposition.

Au siège d’Elections Cameroon ce matin, le candidat a été accueilli par un groupe de personnes, de militants et sympathisants de son ancien parti sans doute. Ils l’ont acclamé durant son bref séjour dans les locaux de Elecam. Comme lors d’un meeting politique aux allures de la campagne électorale, ils ont scandé « Kamto président », « Kamto président ». Pour eux, il reste celui par qui le changement va venir à la tête de l’Etat du Cameroun.

Sur la liste des déclarations de candidatures actualisée, Maurice Kamto est le 12è nom. Il dépose son dossier de candidature après Maïgari Bello Bouba, président national de l’Union national pour la démocratie et le progrès (UNDP) et ancien ministre d’Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs.