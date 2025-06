Cameroun : Maurice Kamto empêché de tenir une réunion à Douala 

Le président de MRC était attendus par des Camerounais sont sortis en masse à Douala le dimanche 08 juin 2025 pour acclamer leur leader revenu de France . Mais, ils ont fait face à un déploiement des forces de maintien de l’ordre.

Le retour du président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Maurice Kamto, de la République française où il a tenu un meeting couru le 31 mai dernier a suscité la ferveur populaire à Douala ce dimanche. Dès les premières heures de la matinée, des citoyens, militants, sympathisants ou non du MRC sont sortis en masse pour converger au quartier Deido question de lui réserver un accueil chaleureux. Dans les rues en direction du siège du parti dans ce quartier, des centaines de milliers de personnes ont fait foule. Elles étaient plus de 10 mille selon les estimations des cadres du parti.

Mais leur présence sur la voie publique a suscité le déploiement anticipé, depuis la veille, d’un nombre important d’hommes et femmes en tenue qui ont circonscrit les zones pour empêcher la tenue de la réunion projetée par Maurice Kamto au siège régional du MRC. « Il n’aura pas de réunion au siège du MRC. Le message est clair ; il n’y aura pas de réunion au siège du MRC ce jour. Il va vous recevoir là où il est logé. Vous avez suivi ? on vous demande de partir », a déclaré un responsable de la police.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Mais, la sommation n’a pas ralenti la ferveur militante. Alors que Maurice Kamto était encerclé à son lieu d’hébergement, la foule attendait avec impatience. Face à l’encadrement des Forces de maintien de l’ordre, elle a levé la voix pour demander le changement du système en chantant : « Papa Biya, papa quitte le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous ». En chœur, les citoyens présents ont aussi chanté : « Kamto notre président, Kamto notre président ooo, le peuple t’a choisi, Kamto notre président ». Jusqu’à 16 heures, des habitants de la ville étaient campés devant le siège du MRC en criant « Kamto président … Kamto Président ».

Voyant qu’il lui était impossible pour lui de sortir pour aller présider la réunion projetée, Maurice Kamto a appelé ses militants à regagner leur domicile dans la paix. « Kamto « Mes chers compatriotes, chers amis politiques, j’aurais bien voulu vous rencontrer comme prévu aujourd’hui au siège du Mouvement pour la renaissance du Cameroun Mais à l’heure où je vous parle je suis toujours séquestré et il est 16 heures. Je ne voudrais qu’une telle rencontre s’il elle était encore possible aujourd’hui ait lieu la nuit. C’est pourquoi je vous demande de rentrer chez vous dans le calme et la dignité. Je renvoie donc cette rencontre demain au siège du parti à 10 heures. Rentrez dans la paix. Restez confiants et dignes », a déclaré le candidat déclaré à la présidentielle de 2025.