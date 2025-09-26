Cameroun : Maurice Kamto et l’APC ne proposent aucun candidat aux électeurs

Le candidat recalé, l’une des principales figures de l’opposition, a rendu publique ce vendredi la résolution de laisser chaque électeur faire son choix.

Le mot d’ordre tant attendu par des soutiens de Maurice Kamto arrive ce vendredi 26 septembre 2025, veille du lancement de la campagne électorale pour l’élection du 12 octobre. Il est contenu dans la déclaration que l’ancien président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), a porté à l’attention de l’opinion ce jour. En substance, après avoir mené des consultations auprès de sept des 11 candidats de l’opposition qui sont face au candidat sortant Paul Biya, Maurice Kamto et l’Alliance politique pour le changement (APC) qui le soutient ont tiré une conclusion.

Cette conclusion est qu’il « convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement en son âme et conscience pour le candidat de l’opposition de son choix lors de l’élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025 », déclare le candidat malheureux qu’avait porté le Manidem. Les raisons qui ont conduit à cette conclusion sont au nombre de trois.

D’abord, l’ancien candidat et ses soutiens disent avoir constaté l’absence d’une coalition de candidats, même limitée, avec les candidats du grand nord capable de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire, puissante, en mesure d’assurer la victoire du peuple à l’élection présidentielle.

Ensuite, ils déclare avoir constaté l’existence d’une profonde division au sein de la population en particulier parmi les soutiens des candidats de l’UNDP, Bello Bouba Maïgari et du FSNC, Issa Tchiroma Bakary qui entraine l’absence d’une entente pour un seul candidat parmi les deux.

Enfin, ils disent avoir constaté la perspective d’un éparpillement des voix susceptible de compromettre les chances de victoire d’un candidat de l’opposition.