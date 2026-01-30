Cameroun : Maurice Kamto n’est pas candidat aux élections législatives

Pour l’instant, le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun n’a pas exprimé son intention de se porter candidat en vue des prochaines élections à l’Assemblée nationale.

La nouvelle qui circule sur la toile depuis quelques jours indiquant que le Pr Maurice Kamto est candidat à la candidature aux prochaines élections législatives dans le département du Mfoundi n’est pas fondée. L’affiche qui porte cette rumeur à l’attention de la communauté d’internautes est désormais estampillée « Fake news » par les cadres du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC). Ce, pour indiquer que l’ancien candidat à l’élection présidentielle au Cameroun n’a pas fait une déclaration à propos d’une intention de préparer une candidature en vue des prochaines échéances électorales. Par conséquent, la nouvelle « est montée de toute pièce. Il n’y a pas lieu de prêter attention à cela », a déclaré le secrétaire à la communication du MRC, Joseph Emmanuel Ateba, joint au téléphone.

Cependant, le Parti qui a opté pour le boycott des élections législatives et municipales du 09 février 2020 entend se lancer à la course pour les sièges de députés et de conseillers municipaux en 2026. A cet effet, le MRC se prépare pour ces rendez-vous mais les informations à propos des techniques et stratégies, « cela ne se dit pas ». Pour le moment, « les candidatures ne sont pas encore faites. On ne sait donc pas qui est candidat et qui n’est pas candidat », le parti n’ayant pas encore effectué des investitures, a précisé le secrétaire à la communication.

A mesure que les jours s’égrènent, certaines personnes ont de plus en plus envie de savoir quels partis politiques et quels profils vont prendre part aux élections législatives et municipales. Pour le cas du MRC, s’il est déjà clair que le parti classé 2è à l’élection présidentielle de 2018 s’apprête à descendre sur le terrain pour séduire l’électorat, la question des profils proposés comme candidats dans 360 communes et dans les 58 départements demeure. Dans les prochaines semaines sans doute, arrivera le moment où le parti jugera opportun de communiquer sur le sujet.