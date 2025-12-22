Cameroun : Maurice Kamto reprend les rênes du MRC

Maurice Kamto a de nouveau été désigné pour présider aux destinées du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Il a été réélu à l’issue d’une convention extraordinaire tenue le dimanche 21 décembre 2025 par visioconférence.

Le parti informe que cette session organisée via Zoom a permis sa reconduction avec 95,44 % des voix. Dès l’annonce des résultats, Maurice Kamto a appelé à l’unité, à la mobilisation des militants et au renforcement de l’action politique du MRC face aux défis futurs. Il a également annoncé la création de l’Alliance Politique pour le Changement (APC), une coalition qui « travaillera avec les compatriotes de tous les horizons, y compris des militants ou sympathisants du régime en place, pour un Cameroun apaisé ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Figure centrale du MRC depuis sa création, Maurice Kamto avait démissionné de sa propre formation en juillet 2025 afin d’être investi par le MANIDEM pour la présidentielle d’octobre 2025. Cette manœuvre visait à pallier l’impossibilité pour le MRC de présenter un candidat, faute d’élus, comme l’exige le Code électoral. Cependant, sa candidature avait finalement été rejetée par ELECAM et le Conseil constitutionnel pour « pluralité d’investitures ».

Ce retour à la tête du parti vise sans doute à préparer les prochaines échéances électorales, notamment les législatives et les municipales prévues en 2026.

Le vice-président Mamadou Mota, qui assurait l’intérim depuis juillet 2025, passe ainsi la main.

Quelques heures avant la convention, il a publié un texte empreint de dignité : « Cette période de transition, je l’ai assumée avec mes principes et mes valeurs. Je sais que tout n’était pas parfait. J’ai hérité du parti à un moment difficile, où certains cadres exprimaient une forme de défiance. À ceux-là, je ne tiendrai rigueur à personne. Mes actions ont toujours reposé sur le rassemblement, sur le respect de la parole donnée et sur l’honneur. Je me suis battu pour que le parti reste stable, pour qu’il ne dérive pas. Je n’ai été manipulé par qui que ce soit, et ceux qui ont un instant pensé le contraire ont sous-estimé mon intelligence et ma maturité, ne souffre de rien surtout lorsqu’on a marché sous l’ombre bienveillante du Pr Kamto. Qui doute ? »