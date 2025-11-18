Cameroun : Me Alice Nkom désignée porte-parole de Issa Tchiroma Bakary

Après un temps de silence observé par l’opposant qui revendique sa victoire à l’élection présidentielle, Issa Tchiroma Bakary rend « un décret de nomination » en faveur de Me Alice Nkom. L’avocate s’engage à remplir ses fonctions avec loyauté.

Le « président élu » a rendu public le 17 novembre 2025 un acte portant nomination d’une personnalité bien connue des sphères judiciaires et de la société civile. Issa Tchiroma Bakary nomme « Me Alice Nkom, avocate au Barreau du Cameroun, défenseure des libertés fondamentales et figure de la société civile, porte-parole officielle du président élu de la République du Cameroun ». Le texte précise les missions du porte-parole. La personnalité nommée « est habilitée à s’exprimer au nom du président élu, à représenter ses positions dans les échanges institutionnels, diplomatiques et médiatiques, et à coordonner la communication de la présidence élue ».

Le texte particulier décalé des formules administratives habituelles utilisées en République du Cameroun, s’ouvre néanmoins par les armoiries de l’État. Mais, il n’a pas une base constitutionnelle, encore moins légale. Il semble tirer sa légitimité de la « volonté souveraine du peuple camerounais exprimée lors de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 ». Le texte lui-même y apporte une certaine explication. Il accuse « la prise d’otage institutionnelle empêchant l’expression pleine et libre de cette souveraineté ».

« Le décret » énonce aussi la raison de la nomination de Me Alice Nkom au poste de porte-parole de Issa Tchiroma Bakary. Cette « nomination » intervient pour répondre à la « nécessité d’une communication claire, légitime, et responsable de la présidence élue auprès de l’opinion nationale et internationale ».

L’avocate et défenseure des droits humains a réagi à sa désignation survenue lundi en début de soirée. Elle a indiqué que l’acte constitue l’ouverture d’une nouvelle page au Cameroun. Acceptant avec respect et sérieux la nomination, elle s’est engagée à « porter fidèlement la voix du président élu, à partager sa vision avec clarté, à défendre la vérité avec constance, à servir chaque Camerounaise et chaque Camerounais avec loyauté », a-t-elle publié sur ses réseaux sociaux. Son engagement marque une certaine indication selon laquelle la revendication n’est pas terminée. Elle se poursuit, menée par des figures bien connues de l’opposition et de défense des droits humains.