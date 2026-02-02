Cameroun-MTN Elite One : Colombe réclame des centaines de millions FCFA à la Fecafoot

Le président du Conseil d’administration de l’oiseau du Sud a fait le point de la situation lors de l’Assemblée générale du 31 janvier 2026.

Le club Colombe du Dja et Lobo a tenu son Assemblée générale ordinaire samedi, 31 janvier à Sangmélima, en présence des membres de cet organe ainsi que des associations de supporters. Cette rencontre a permis de faire le point sur la situation administrative, financière et sportive du club, dans un contexte marqué par plusieurs difficultés institutionnelles.

Prenant la parole, Dr Doko Edjiane, Président du Conseil d’Administration (PCA) de Colombe du Dja et Lobo, a tenu à lever toute ambiguïté sur la position du club vis-à-vis de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

« Depuis plusieurs années, nous fonctionnons grâce à nos élites et à nos supporters. Nous avons mené des actions envers la fédération, nous avons déposé des requêtes. Ne croyez pas que nous sommes complices de quoi que ce soit. Il m’est revenu que le président de la Colombe ne voudrait pas exposer la fédération. Non ! Nous avons fait notre travail. »

Reconnaissant les difficultés que traversent certaines institutions sportives, le PCA a néanmoins appelé à la patience : « Nous savons que dans toutes les organisations, y compris la Fecafoot ,il y a des moments difficiles. Mais nous continuons d’attendre. »

Au cours de son intervention, Dr Doko Edjiane a dressé un tableau préoccupant des sommes dues au club, qui n’ont toujours pas été reversées :

50 millions FCFA pour le trophée de la Super Coupe du Cameroun 2025, non payés

50 millions FCFA pour le titre de champion du Cameroun 2025, non payés

Prime liée au trophée de la Coupe du Cameroun 2024, non payée

50 millions FCFA de prime de participation à la Ligue des Champions CAF, non payés

Subventions de l’État non perçues depuis quatre saisons.

Malgré ces contraintes financières, l’Assemblée générale a adopté le budget prévisionnel du club pour la saison 2025–2026, arrêté à : 415 819 000 FCFA

Un budget qui traduit la volonté des dirigeants de maintenir le club compétitif, tout en espérant une régularisation rapide des arriérés financiers.