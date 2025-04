Cameroun : Nganou Djoumessi annoncé sur le terrain dès ce 1er avril

Le ministre des Travaux publics va effectuer du 1er au 3 avril 2025, une visite de travail dans les régions du Centre et de l’Est.

Emmanuel Nganou Djoumessi, accompagné du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Travaux Publics chargé des Routes, Armand Ndjodom, effectuera du 1er au 3 avril 2025, une visite de travail dans les régions du Centre et de l’Est, à l’effet d’apprécier le niveau d’avancement et la qualité des travaux d’entretien confortatifs en cours d’exécution sur la Nationale 10, section Ahala-Ayos-Bonis, sur la Nationale 1 section Bertoua-Mandjou-Ndokayo-Garoua Boulai ainsi que d’évaluer le chronogramme d’achèvement des travaux des ponts en structures métalliques Acrow, en construction sur les rivières Mama et Banguè dans la région de l’Est.

« Cette descente qu’effectue le Ministre des Travaux Publics sur la Nationale 10, dans la région du Centre, a pour objectif d’apprécier les travaux d’entretien confortatifs exécutés sur la section Ahala-Ayos-Bonis, rendus à 12.28% d’avancement physique. Elle sera également l’occasion pour le Maître d’Ouvrage, de prescrire des mesures visant à améliorer le rendement de l’entreprise, GROUPE SOMAF en charge de l’exécution des travaux. Sur la Nationale 1, dans la région de l’Est, le Chef de département ministériel, appréciera outre la mobilisation de l’entreprise, les travaux préparatoires exécutés sur la section Bertoua-Mandjou-Ndokayo-Garoua Boulaï, longue de 256 Km », explique le Mintp.

Ces travaux d’entretien confortatifs démarrés en fin 2024, sur la Nationales 10 et au début du mois de mars 2025 sur la Nationale 1, contribuent grandement à relever le niveau de service des sections concernées, d’une part et assurent le confort et la sécurité des usagers sur ces axes d’autre part.

Dans la région de l’Est, département de la Kadey, le Ministre des Travaux Publics évaluera le chronogramme d’achèvement des travaux du pont en structure métallique Acrow, sur la rivière Mama de 39,478 mètres linéaire et dont le taux d’avancement est de 90,56%.

S’agissant du pont sur la rivière Banguè (45,574 ml), dans le département de la Boumba et Ngoko, le Ministre des Travaux Publics, appréciera l’état d’avancement des travaux estimés 23.65% et va par la même occasion, recommander des actions à mettre en oeuvre à l’effet de lever les contraintes nécessaires à l’avancement des travaux. La construction desdits ouvrages prévoit par ailleurs, l’aménagement de 100 mètres de part et d’autre de chaque ouvrage.

Le projet de construction des ponts métalliques Acrow pour sa part vise à étendre le réseau routier national à travers la suppression des points de rupture de trafic dans le but d’assurer la mobilité des biens et des personnes dans le confort et la sécurité, sur toute l’étendue du territoire.