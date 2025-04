Cameroun-Nigéria : Obasanjo va investir 420 milliards F à Kribi

L’ex-président nigérian, Olusegun Obasanjo est attendu au cours du mois d’avril 2025 au port autonome de Kribi pour lancer son consortium Obasanjo Agro-Allied Business Ltd (OABL).

Le commerce entre le Cameroun et le Nigeria est en constante augmentation. En 2023, les échanges commerciaux ont atteint 78,9 milliards de FCFA, avec un léger excédent en faveur du Cameroun. Face à cette opportunité de marché, l’ex-président nigérian, Olusegun Obasanjo à travers son consortium OABL va investir au Cameroun dans les secteurs de l’agriculture, du transport maritime, de l’hôtellerie, du pétrole pour un coût d’environ 420 milliards de FCFA.

Ce dernier est attendu au cours du mois d’avril 2025 au port autonome de Kribi pour lancer son consortium Obasanjo Agro-Allied Business Ltd (OABL), tourné vers le commerce transfrontalier entre le Cameroun et le Nigeria.

Olusegun Obasanjo va étendre sa ferme au Cameroun sur 610 hectares de terres, en investissant dans la culture du maïs, du soja. Par ailleurs, le groupe compte créer des industries de fabrication d’emballages, la vente en gros d’engrais et la construction d’entrepôts. Sans oublier l’aménagement de 10 ha pour la transformation du bois.

Ainsi, ce projet ne se limite pas seulement à la création d’opportunités économiques, mais également à la solidification des relations bilatérales entre le Cameroun et le Nigeria.

Le choix du port de Kribi pour cet investissement d’envergure n’est pas anodin. Avec la récente mise en service de la phase 2 du port, Kribi se positionne comme un hub commercial stratégique en Afrique centrale. OABL entend tirer parti de cette infrastructure moderne pour décongestionner les ports d’Apapa et de Lekki, et faciliter le transbordement et d’autres activités maritimes.