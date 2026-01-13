Cameroun : « Nous sommes tous des opposants fabriqués par le RDPC», Jean Crépin Nyamsi

L’analyste politique Jean Crépin Nyamsi sort de son silence, lance l’offensive contre des leaders de l’opposition qui s’attaque au président du PCRN, le député Cabral Libii.

Dans une tribune rendue publique le 12 janvier 2026, l’analyste politique Jean Crépin Nyamsi relève les incohérences de l’opposition camerounaise depuis 43 ans. A la veille des élections législatives et municipales et trois mois après la présidentielle, des leaders de l’opposition, qui depuis des décennies, dénoncent un code électoral taillé à la mesure du régime, s’apprêtent à aller aux élections, sachant qu’elles produiront « les mêmes résultats » (en faveur du régime).

Ce qui, de son avis, ne crédibilise pas ceux qui avancent cette dénonciation et qui vont quand même aux élections. Prouvant ainsi leur incapacité à se concerter et à trouver un moyen de faire plier le Rdpc parti au pouvoir. Aussi, Jean Crépin Nyamsi soutient que Cabral Libii, président du PCRN qui a reconnu la victoire du président Paul Biya à la dernière élection a eu le courage de prendre une position publique assumée. Mais il reste critiqué. Il est critiqué pour une certaine « collaboration » avec le régime.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Pourtant, d’autres opposants qui ont contesté les résultats de la présidentielle s’apprêtent à aller aux prochaines élections oubliant « le sacrifice de tout un peuple solidaire qui demande le départ du régime RDPC » et ce pour leurs « intérêts individuels et égoïstes ». Ainsi, l’analyste politique demande aux leaders d’opposition « d’arrêter de traiter Cabral Libii de collabo » parce qu’ils ne sont pas différents de lui. Leur participation aux prochaines législatives et municipales montre qu’ils sont des « opposants fabriqués par le RDPC pour distraire le peuple de sa souffrance ».

Cette sortie arrive au moment où le député Cabral Libii, essuie des critiques pour avoir choisi de s’aligner derrière les institutions et de poursuivre son combat politique dans la légalité en brisant tout de même certains codes qu’il avait fixés.