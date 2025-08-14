Cameroun : onze personnes enlevées par Boko Haram dans l’Extrême-Nord

Onze personnes ont été enlevées mercredi matin par des hommes armés supposés appartenir à Boko Haram sur la route nationale N°1 dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, a rapporté jeudi matin un conseiller municipal de la commune de Waza.

Il s’agit des onze passagers d’un bus assurant la liaison Kousseri-Maroua de la route nationale N°1. L’incident est survenu entre les localités de Zigague et Salé peu après le départ du véhicule, contraint la veille de passer la nuit à Zigague en raison de restrictions de circulation après 16H00.

Les ravisseurs, visiblement informés des déplacements du bus, ont relâché peu après les femmes parmi les otages mais ont conservé onze hommes, dont la localisation reste inconnue.

Le chauffeur, épargné, s’est vu confisquer ses documents personnels et son numéro de téléphone pris par les mêmes ravisseurs, selon le conseiller municipal. Les autorités n’ont pas encore communiqué officiellement sur l’incident.

Ces dernières années, dans l’Extrême-Nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria, la situation sécuritaire est précaire avec des attaques et des enlèvements fréquents perpétrés par Boko Haram.