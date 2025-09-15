PolitiqueSécurité



Cameroun : Paul Atanga Nji annonce le renforcement de la sécurité lors du scrutin présidentiel

Le ministre de l’Administration territoriale préside ce 15 septembre 2025, une réunion sécuritaire avec les autorités administratives de la région…

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 15 septembre 2025
Le Ministre Paul Atanga Nji prévient ceux qui vont faire du désordre lors des élections

Le ministre de l’Administration territoriale préside ce 15 septembre 2025, une réunion sécuritaire avec les autorités administratives de la région du Centre et les officiers militaires supérieures.

L’élection présidentielle du 12 octobre 2025 doit se dérouler dans la paix et la sécurité partout au Cameroun et surtout dans la région du Centre, sièges des institutions de la République. Voilà qui justifie la tenue ce jour, de la réunion sécuritaire au siège du conseil régional du Centre. Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, le gouverneur du Centre Naseri Paul Bea, les préfets et sous-préfets de la région sont réunis ainsi que les autorités militaires évaluent la situation sécuritaire de la région à trois semaines du scrutin.

« Il était important pour nous de faire évaluation afin que chacun des préfets puissent nous donner les détails de la réalité de son département et qu’au finish, nous soyons en mesure de rendre compte fidèlement au chef de l’Etat des évolutions du processus électoral », a indiqué le ministre de l’Administration territoriale à l’entame de la rencontre. L’objectif est de garantir la sécurité au profit de tout le monde au cours du processus électoral. Il en est ainsi pour le matériel électoral. « Nous devons tout faire pour que le matériel électoral arrive à temps dans toutes les destinations », a instruit le ministre.

Et pour s’assurer que tout se passe dans la paix et la sécurité à travers l’ensemble des circonscriptions administratives, le membre du gouvernement prévoit une communication permanente. Nous allons régulièrement appeler les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets afin de nous donner les détails du processus dans leurs unités de commandement respectives. Nous allons faire le monitoring pour s’assurer que les choses se déroulent normalement ».

Par ailleurs, le ministre Paul Atanga Nji annonce le déploiement de nombreux observateurs électoraux nationaux et internationaux en leur demandant d’utiliser leur mandat de manière responsable.

