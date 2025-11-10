Cameroun : Paul Atanga Nji en visite dans le Grand Nord où il est déclaré « persona non grata »

Des Nordistes, jeunes du Grand Nord rejettent la visite du ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji dans les régions septentrionales. Mais le membre du gouvernement est déjà dans l’Adamaoua.

Des personnes se présentant comme des Nordistes, jeunes du Grand Nord brandissent le carton rouge contre le ministre de l’Administration territoriale. Elles sont contre la visite de Paul Atanga Nji dans les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. Les Nordistes déclarent « de façon ferme et non négociable que Monsieur Atanga Nji n’est pas le bienvenu dans le Grand Nord ». Des raisons qu’ils invoquent sont liés aux tensions post-électorales marquées par la répression des manifestants ainsi que la destruction des biens publics et privés.

Les Nordistes comme ils se présentent, considèrent le ministre de l’Administration territoriale comme persona non grata pour divers motifs. Il serait responsable des arrestations et détentions « arbitraires » des citoyens ayant exprimé leur choix politique ; des interpellations de jeunes en raison de leur vote ; des intimidations et harcèlements ; de l’absence d’enquête indépendante et du sentiment d’impunité entre autres. Prévenant de refuser sa présence sur leur territoire, ils profèrent des menaces à son encontre s’il s’entête à y arriver.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Mais, le ministre Paul Atanga Nji, droit dans ses bottes, est déjà dans la ville de Ngaoundéré où il est arrivé ce lundi matin. Le membre du gouvernement est allé évaluer la situation sécuritaire dans le septentrion à la suite de l’élection présidentielle et des tensions post-électorales. Ces dernières ont été marquées par des violences avec le décès de plusieurs personnes, l’incendie des bâtiments, des interpellations. Le ministre a tenu ce jour une réunion sécuritaire dans la capitale régionale de l’Adamaoua. Il y a transmis les félicitations du chef de l’Etat aux autorités administratives et aux forces de l’ordre et de sécurité « pour leur professionnalisme et leur sang-froid durant le processus électoral » et ce, malgré les « provocations ».

Par ailleurs, les Nordistes mettent en garde certains responsables locaux tels le lamido de Garoua, Ibrahim El Rachidini, la maire de Garoua 2, Sanda Oumarou. Selon eux, ces derniers « s’autorisent à dresser des listes des jeunes citoyens pour les livrer aux forces de l’ordre ». Dans une communication, des Nordistes dénoncent aussi des arrestations et libérations contre versement des sommes allant de 100 000 à 200 000 francs CFA. Des scènes qui se seraient déroulées à Maroua dans l’Extrême-Nord et à Ngaoundéré dans l’Adamaoua et que nous ne pouvons pas encore vérifier. Ils demandent aux responsables concernés de cesser ces pratiques, de procéder à « l’arrêt immédiat de toutes les arrestations arbitraires des jeunes dans le Grand Nord » ainsi que la libération sans condition de ceux déjà arrêtés.