Cameroun : Paul Biya, 92 ans, réélu président avec 53,66%

Le Conseil constitutionnel vient de déclarer le candidat du Rdpc, Paul Biya, président élu à l’issue du scrutin du 12 octobre 2025. Il est suivi de Issa Tchiroma Bakary. Voici le classement officiel.

« Est ainsi proclamé élu, comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, le candidat Biya Paul », a déclaré le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, au terme de la proclamation des résultats. Sans grande surprise, le président de la République Paul Biya est vainqueur de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. L’homme politique qui cumule déjà plus de 42 ans à la tête de l’Etat remporte le scrutin devant 11 candidats de l’opposition avec 2474179 voix, soit 53,66% des suffrages exprimés.

Il est suivi du candidat du FSNC, Issa Tchiroma Bakary qui s’est autoproclamé vainqueur deux jours après l’élection. Les résultats officiels lui donnent 1 622 334 voix, soit 35,19%. Le candidat Cabral Libii du Pcrn arrive en 3è position avec 157 568 voix, soit 3,41%. Bello Bouba Maïgari de l’Undp arrive quatrième avec 112 758 voix représentant un taux de 2,45%. L’unique candidate féminine, Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya du l’Udc, occupe le 5è rang avec 76 721 voix, soit 1,66%. Joshua Osih Nambangui du Sdf vient en 6è position avec 55 841 voix représentant 1,21%.

Les autres six candidats sont tous en dessous de 1%. Ateki Seta Caxton du PAL en l’occurrence arrive en 7è position avec 39 935 voix dont 0,87% des suffrages. En 8è position se trouve le plus jeune candidat à l’élection, Samuel Iyodi Hiram du Fdc qui totalise 18 825 voix soit 0,40%. Serge Espoir Matomba du Purs arrive 9è avec 15 925 voix, soit 0,35%, tandis que Jacques Bougha Hagbe du Mcnc vient en 10è position avec 13 612 voix représentant 0,30%. Pierre Kwemo de l’Ums est avant-dernier avec 12 873 voix, soit 0,28%. Il est suivi de Akere Tabeng Muna du parti Univers avec 10 252 voix, représentant 0,22% des suffrages.