Cameroun : Paul Biya convoque le collège électoral en vue des élections régionales le 30 novembre 2025

Le président de la République du Cameroun a rendu public un décret ce 1er septembre 2025 appelant les grands électeurs aux urnes.

La date des deuxièmes élections régionales de l’histoire du Cameroun est connue. Le président Paul Biya convoque le collège électoral le 30 novembre 2025 en vue de l’élection des conseillers régionaux. Le collège électoral est constitué des conseillers municipaux et des chefs traditionnels. Les premiers vont procéder à l’élection des délégués des départements investis par des partis politiques tandis que les seconds vont voter les leurs pairs, chefs traditionnels de 1er, 2è ou 3è degré.

Les élections du 30 novembre 2025 seront les deuxièmes élections régionales de l’histoire du Cameroun. Elles surviennent cinq ans après les toutes premières qui ont eu lieu le 06 décembre 2020. Elles ont permis de choisir les tout premiers 900 conseillers régionaux du Cameroun à raison de 90 par région, dont 70 délégués des départements et 20 représentants du commandement traditionnel.

Élus pour un mandat de cinq ans renouvelable, les conseillers régionaux sont des membres des Conseils régionaux chargés, au nom de la population de la région, d’impulser le développement local. Ils siègent au sein des conseils régionaux ou des assemblées régionales qui sont des organes délibérants de la région en tant que collectivité territoriale décentralisée. Les régions participent ainsi du processus de décentralisation en cours au Cameroun.