Cameroun : Paul Biya devance Issa Tchiroma Bakary de 18% des voix

Les chiffres transmis au Conseil constitutionnel par la Commission nationale de recensement général des votes placent le président sortant en tête, suivi du candidat de l’opposition Issa Tchiroma Bakary.

La commission nationale de recensement général des votes a finalisé le procès-verbal de ses travaux. Après le décompte final des voix et la correction d’erreurs matérielles, l’instance a consigné les résultats de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 dans le rapport. Les chiffres placent le président Paul Biya devant avec 2 474 179 voix, soit 53,66%. Il est suivi par le candidat du Front pour le salut national du Cameroun, Issa Tchiroma Bakary qui totalise 1 622 334 voix, soit 35,19% des suffrages valablement exprimés. Entre les deux candidats, l’écart est de 18,47% de voix.

Le candidat suivant est Cabral Libii du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui obtient157 568 voix, soit 3,41%. Bello Bouba Maïgari, candidat de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès vient par la suite avec 112 758 voix, soit 2,45%.

Le candidat Issa Tchiroma Bakary classé deuxième selon les résultats transmis par la commission nationale de recensement général des votes restent contestés par le candidat Issa Tchiroma Bakary. Ce dernier continue de publier les copies de procès-verbaux présentant les résultats de l’élection dans 18 départements concentrant d’après lui, plus de 80% d’électeurs où il déclare être vainqueur de l’élection. Il se réclame un taux d’au moins 60% au niveau national.

Le Conseil constitutionnel qui va proclamer les résultats dans les tout prochains jours tient l’audience de règlement du contentieux post-électoral dès le mercredi 22 octobre. Après avoir examiné les irrégularités soumises par certains candidats, la juridiction électorale va arrêter les résultats et les rendre solennels.