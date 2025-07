Cameroun : Paul Biya en précampagne au Palais de l’Unité

Sur instruction du président de la République, Paul Biya, le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence a ouvert une série de concertations avec les parlementaires et les membres du gouvernement.

Par l’entremise du ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la république, Ferdinand Ngoh Ngoh, le président Paul Biya a lancé le 1er juillet 2025 une série de concertations. Les échanges se font entre des responsables du secrétariat général de la présidence de la République avec les députés, sénateurs et membres du gouvernement issus de toutes les régions du Cameroun.

À l’ouverture de cette grand-messe qui va s’étendre jusqu’au mardi 08 juillet prochain, le ministre d’Etat Ferdinand Ngoh Ngoh a reçu les élus et membres du gouvernement originaires de la région de l’Extrême-Nord. Les consultations vont se poursuivre avec les représentants de la région du Nord ce 02 juillet, ceux de l’Adamaoua et de l’Ouest le 03 juillet, ceux de l’Est et du Sud-Ouest le 04 juillet, ceux du Nord-Ouest et du Sud le 07 juillet et ceux du Littoral et du Centre le 08 juillet 2025.

Les concertations en cours visent à rassembler les forces politiques de toutes les régions autour de la stratégie politique du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elles se tiennent dans un contexte où la scène politique nationale est en ébullition à l’approche de l’élection présidentielle. Alors que l’opposition se mobilise et recrute parmi les alliés historiques du président Paul Biya et de son parti, le régime sortant et appelé par les opposants à laisser le pouvoir au profit d’une alternance, lance l’offensive. Tout porte à croire que le président Paul Biya pourrait confirmer sa candidature dans les prochains jours.

En perspective, la campagne électorale qui va se dérouler cette année s’annonce électrique sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora. L’interrogation qui plane et de manière persistante est celle de savoir si le chef de l’Etat, en cas de confirmation de sa candidature, restera au Palais tout au long de la période électorale et mènera ainsi une campagne par procuration.