Cameroun: Paul Biya nomme de nouveaux membres au comité central du RDPC

Dans un contexte de contestation interne de plus en plus croissante, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) nomme de nouveaux membres au comité central du parti.

Alors que octobre 2025, date des élections présidentielles arrive à grand pas, le président national du parti Paul Biya, par ailleurs chef de l’Etat du pays a procédé le 25 mars 2025 à de nouvelles nominations au comité du parti.

Il a en effet nommé 28 militants au poste de membre titulaire du Comité central (l’organe chargé d’assurer la direction du Parti), conformément aux articles 23 et 24 des Statuts du Rdpc.

Cette nomination après une plainte introduite par Léon Theiler Onana, conseiller municipal à Monatélé et membre du RDPC. Ce dernier avait assigné en justice le secrétaire général du parti, Jean Nkuete, ainsi que le président Paul Biya, en leur reprochant de ne pas respecter les statuts du parti, notamment l’article 18, qui exige la tenue régulière d’un congrès pour renouveler démocratiquement les instances dirigeantes. Une action appreciée par l’opposition quand on sait que le parti au pouvoir n’a pas tenu de congrès depuis 14 ans. Contestation

Léon Onana a d’ailleurs négativement commenté ces nouvelles nominations au sein du comité central « Ma procédure judiciaire en référé du 25 mars 2025, qui constate l’illégalité des mandats du Président National et du Bureau Politique de notre parti, et demande la désignation par le juge d’un mandataire ad hoc pour convoquer le Congrès ordinaire et en fixer l’ordre du jour, au risque de compromettre toute chance de notre parti au prochain scrutin présidentiel, a déjà produit un premier effet politique », souligne-t-il. »…Ces nominations, même si elles avaient été effectivement faites par le Président National de fait, Paul Biya, sont illégales, car depuis septembre 2011, en violation de nos statuts, celui-ci se maintient à la tête du parti ». (…)

Pour mémoire, ledit comité compte 250 membres au plus, dont 150 membres élus par le Congrès en session ordinaire et des membres désignés, en tant que de besoin par le Président national. Les membres suppléants, 90 au plus, se répartissent en 70 membres élus par le Congrès ordinaire, et des membres désignés par le Président national. Le Président national est assisté de 4 Vice- Présidents.