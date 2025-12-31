Cameroun : Paul Biya s’adresse à la Nation à 19 heures ce 31 décembre

Le président de la république du Cameroun va prononcer son traditionnel discours à la Nation ce soir à 19 heures selon une communication du Cabinet civil.

Le message du chef de l’État Paul Biya à la Nation à l’occasion de la fin de l’année 2025 et du nouvel an 2026 sera diffusé à la télévision et à la radio à partir de 19 heures précises. La diffusion se fera sur « PRC TV, CRTV, les autres télévisions, les radios et les médias sociaux », vient d’annoncer le cabinet civil de la présidence de la République dans un message sur les Réseaux sociaux.

Prévue à 20 heures comme cela est souvent le cas, l’adresse du chef de l’État allait commencer au même moment que le match opposant la sélection nationale camerounaise à celle mozambicaine. Les deux équipes s’affrontent ce soir dès 20 heures à l’occasion du dernier match de groupe de la CAN Maroc 2025. Pour permettre aux Camerounais de bien suivre les deux programmes, la diffusion du message du chef de l’État est décalée d’une heure avant le début du match. Le changement d’heure vient taire le débat autour du choix du programme selon la convenance de chaque Camerounais.