Cameroun : Paul Biya signe quatre décrets habilitant des prêts cumulés de plus de 166 milliards Fcfa

Le président de la république du Cameroun a rendu publics ces décrets le 22 septembre 2025. Les différentes enveloppes sont destinées à la réalisation de divers projets d’infrastructures et d’industrie.

Quatre des cinq décrets pris par le président Paul Biya le 22 septembre 2025 porte habilitation de signature d’accords de prêts entre le Cameroun et des institutions financières. L’un des quatre décrets ratifie un accord de prêt et les trois autres habilitent le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire à formaliser des prêts. Le montant cumulés des différents prêts s’élève à plus de 166 milliards de francs CFA.

Le premier décret ratifie l’accord de prêt d’un montant de 163 680 000 euros, soit environ 107,4 milliards de Fcafa conclu entre le Cameroun et la Banque islamique de développement (BID) pour le financement du projet de construction du tronçon routier Ngatt-Fébadi-Lokok. Les travaux liés à ce projet constituent la phase II du corridor Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré.

Le deuxième décret habilite le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (Minepat) avec faculté de délégation à signer avec la Deutsche Bank d’Espagne, une combinaison de prêts. L’un est sous forme de crédit-acheteur d’un montant de 9 873 812,36 euros, soit environ 6,477 milliards de Fcfa. Et l’autre est sous forme de crédit-commercial d’un montant de 1 208 642,88 euros, soit environ 792,870 millions de francs CFA. Les deux sont destinés à la poursuite de la réalisation du projet PLANUT de stabilisation et de renforcement des lignes de transport d’électricité de la ville de Yaoundé (phase 1).

Le troisième décret habilite le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire à signer, avec la Standard Charted Bank Londres, un accord de prêt, sous forme de crédit-acheteur, d’un montant de 71 750 044,01 euros, soit environ 47 064 943 618 francs Cfa avec garantie de la BPI France AE. Le montant est destiné au financement du projet de fourniture et d’installation d’usines d’huile de palme, de margarine et d’hévéa à la Cameroon Development Corporation.

Le quatrième décret habilite le Minepat à signer avec la Standard Charted Bank Londres, un crédit commercial d’un montant de 7 118 812,74 euros, soit environ 4 669 635 048,49 francs Cfa, pour le financement du projet de fourniture et d’installation d’usines d’huile de palme, de margarine et d’hévéa à la Cameroon Develpment Corporation.