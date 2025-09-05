Politique



Cameroun : plus de 2 milliards de F pour imprimer les bulletins de vote en Chine (média)

Selon le média en ligne Africa Intellgence, le Cameroun aurait confié l’impression des bulletins de vote à un prestataire chinois.…

Publié par JDC
le: 5 septembre 2025

Selon le média en ligne Africa Intellgence, le Cameroun aurait confié l’impression des bulletins de vote à un prestataire chinois.

Pour une fois depuis 1990, le Cameroun ferait imprimer les bulletins de vote en vue de l’élection présidentielle à l’étranger. Le pays, à travers Elections Cameroon, institution chargée de l’organisation et de la supervision du processus électoral, aurait confié la tâche à un prestataire chinois localisé à Shenzen Gouangzhou, au Sud de la Chine. Le marché aurait été attribué sans appel d’offre par le directeur général des élections, informe Africa Intelligence.

Le journal précise que pour l’exécution du marché, les parties ont fixé le montant à plus de deux milliards de francs CFA, soit 3,5 millions d’euros. Les bons de commandes serait d’ores et déjà élaborés. Mais la procédure n’est pas rendue publique, les noms des bénéficiaires non plus. Toute chose qui laisse paraître des soupçons d’opacité dans la procédure d’attribution et d’exécution du marché.

Si le journal précise que les documents électoraux sont imprimés au Cameroun par l’Imprimerie nationale depuis 1990, Il dit n’avoir pas pu filtrer les raisons qui ont poussé Elecam à s’engager avec des entreprises chinoises.

