Cameroun : plus de 8 millions d’élèves reprennent le chemin de l’école

L’année scolaire 2025/ 2026 commence ce lundi sur l’ensemble du territoire camerounais malgré des défis sécuritaires dans certaines régions et la grève annoncée par les syndicats des enseignants.

Des élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire retournent dans les classes ce 08 septembre 2025 au terme de trois vacances. Sur l’ensemble du territoire, les chiffres officiels font état de plus de 8 millions 700 mille élèves attendus au sein des différents campus scolaires. Dans les rues de la capitale Yaoundé arrosée par la pluie ce matin, l’affluence est perceptible. Des jeunes habillés en tenue de classe ont occupé en majorité les points taxi bien avant 7 heures dans le but d’arriver à l’heure.

Le ministre des enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, visite certains établissements scolaires ce jour à l’effet de constater l’effectivité de la rentrée scolaire. Dans les régions, les délégués régionaux, départementaux et d’arrondissements des enseignements secondaires sont appelés à faire de même. Pour cette rentrée scolaire, la communauté éducative fait face à certains défis.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La veille de la rentrée scolaire, des syndicats des enseignants ont appelé à la grève dès ce lundi 08 septembre dans le cadre de l’opération « craie morte ». Le Syndicat des enseignants du Cameroun pour l’Afrique, CECA, a émis un mot d’ordre de grève prévoyant le débrayage pour la première semaine de l’année scolaire. Le syndicat revendique la signature et l’application du statut spécial de l’enseignant y compris les professeurs d’EPS ; la tenue du Forum national de l’éducation ; le paiement des primes des animateurs pédagogiques et conseillers d’orientation ; la régularisation de la situation des vacataires du primaire et du secondaire ; le paiement des vacations aux examens de l’Office du baccalauréat du Cameroun.

À quelques trois jours de la rentrée, huit militaires ont trouvé la mort dans la région du Sud-Ouest en crise sécuritaire, l’une des deux régions où les séparatistes sont hostiles à l’ouverture des écoles. Leur véhicule a roulé sur un engin explosif improvisé dans la localité de Malende. Sept éléments des Forces de défense et de sécurité sont décédés sur le champ. Un dernier a succombé à ses blessures plus tard. Dans la région de l’Extrême-Nord, une attaque de Boko-Haram a fait cinq morts et 11 blessés ce week-end.