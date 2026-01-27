Cameroun : près de 300 réfugiés nigérians quittent l’Extrême-Nord

Ils ont quitté le camp de Minawao dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun ce 27 janvier 2026 pour regagner le Nigeria grâce à un programme mis en œuvre par les deux pays.

Au total, 297 réfugiés nigérians qui séjournaient dans le camp des réfugiés de Minawao ont quitté le Cameroun ce mardi à destination de leur pays. Ils ont voyagé à bord de cinq bus à la faveur d’un programme conjoint mis en œuvre par le Cameroun et le Nigeria avec l’appui des partenaires humanitaires, en l’occurrence le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a annoncé le ministère de l’Administration territoriale du Cameroun.

Selon la même source, ce retour marque la matérialisation d’un plan global favorisant le rapatriement volontaire d’un total de 3 122 réfugiés nigérians, lesquels vivent sur le territoire camerounais. Ce mardi, le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord a présidé la cérémonie de départ en présence du représentant du gouverneur de l’État de Borno, Lawan Abba Wakilbe. Les réfugiés ont pris la route sous escorte des forces de défense et de sécurité des deux pays.

Situé dans le département du Mayo-Tsanaga à 70 km de la frontière avec le Nigeria, le camp de Minawao a été construit en 2013 pour accueillir les victimes du groupe terroriste Boko Haram. En 2024, il a été annoncé saturé en raison de la présence en son sein d’environ 77 000 réfugiés dont 5 000 nouveaux arrivants en septembre 2023. Le retour des réfugiés, même en nombre réduit, participe de la décongestion de cet espace mis sur pied au départ pour une durée limitée.