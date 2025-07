Cameroun-présidentielle 2025 : déjà cinq dossiers de candidature déposés à Elecam

Le 16 juillet 2025, les commissions de réception des dossiers de candidature mises en place par Elecam ont reçu quatre dossiers de plus.

Cinq candidats à la candidature en vue de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 ont déjà déposé leurs dossiers respectifs à Elections Cameroon. En dehors de Joseph Kisob dont le dossier a été déposé le samedi 12 juillet, les commissions de réception des dossiers créées par Elecam ont reçu le 16 juillet 2025, quatre autres délégations. Au siège de la direction générale des élections à Yaoundé, trois équipes ont effectué l’opération.

Le parti UNIVERS du Pr. Prosper Nkou Mvondo a déposé le dossier de Me Muna Akere Tabeng. Le candidat issu de la société civile bénéficie de l’investiture du parti UNIVERS et du soutien d’une vingtaine d’autres partis politiques et des organisations de la société civile. Au moment du dépôt du dossier de candidature, certains partis membres de l’alliance, dont l’UPC, ont accompagné le président Nkou Mvondo à la direction générale des élections.

Le parti Libération démocratique pour le changement républicain camerounais (LDCRC) a aussi, dans la journée du mercredi 11 juillet 2025, déposé le dossier de candidature de son leader. Le parti se présente à l’élection avec en relief le candidat Eric Kamgan-Tan. L’homme politique nourrit l’ambition de changer le Cameroun une fois élu président de la République.

Le Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun (MPCC) est le troisième parti politique à déposer le dossier de son candidat à la direction générale des élections à Yaoundé. Le MPCC investit Jean Gwet. Le président national du parti va porter les chances du parti au scrutin du 12 octobre 2025. Parmi ses réalisations en projection, il promet aux Camerounais d’augmenter le SMIG à 125 000 francs Cfa et de faire occuper 50% des postes dans les administrations à des femmes.

Enfin, Elecam a reçu dans la journée du 16 juillet 2025, une candidature indépendante venue de la région du Sud. La commission de réception des dossiers de candidature mise en place à l’antenne région du Sud à Ebolowa a reçu le dossier de candidature de Geneviève Zeh Amvene. Candidate indépendante, elle dit avoir reçu l’appel de Dieu en vue de la gouvernance du pays. Elle se positionne comme une force de changement en marche en dehors des partis politiques.

D’autres dossiers de candidature sont attendus avant la clôture de la réception le 21 juillet prochain. Les dossiers de candidature du Rdpc, Paul Biya, celui de Cabral Libii, celui de Maurice Kamto investi par le MANIDEM et bien d’autres comme celui de Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari restent attendus. Les prochaines heures et les prochains jours seront sans doute marqués par des surprises.