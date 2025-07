Cameroun-présidentielle 2025 : le gouvernement ouvre la période des accréditations des observateurs électoraux

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, lance la procédure d’accréditation ce 21 juillet 2025.

Les partenaires et les organisations nationales et internationales œuvrant dans le domaine des élections, de la démocratie, des droits de l’homme peuvent déposer leurs dossiers d’accréditations. Les potentiels candidats aux accréditations peuvent soumettre leurs dossiers à l’inspection générale du ministère de l’Administration territoriale chargée des opérations électorales au plus tard le 20 septembre 2025.

Les dossiers sont constitués de pièces que le ministre Paul Atanga Nji énumère dans une communication en date du 21 juillet 2021. Il s’agit d’une demande adressée au ministre de l’Administration territoriale, une copie de l’acte justifiant de l’existence légale de l’organisation ou de l’association, la liste et l’identité complète des observateurs indiquant les zones d’observation sollicitée, une copie d’un rapport d’observation d’une précédente élection ou toute autre pièce jugée opportune.

Les observateurs internationaux doivent en plus des pièces ci-dessus, fournir pour chaque observateur une copie du passeport, page d’identification et celle comportant le visa et le cachet d’entrée sur le territoire national ; un ordre de mission délivré par la structure ou l’organisme qui l’emploie ; une photocopie du billet d’avion aller et retour le cas échéant ; une assurance couvrant la prise en charge maladie ou de rapatriement du corps en cas de décès ; la justification des ressources suffisantes pour la prise en charge du séjour et de la mission d’observation.