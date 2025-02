Cameroun-présidentielle 2025 : les chefs traditionnels démentent avoir perçu 7 millions de F

Sa Majesté Bruno Mvondo, responsable de la communication du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun a fait une déclaration sous serment à ce sujet.

Suite à la déclaration du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun de soutenir la candidature du président Paul Biya au scrutin d’octobre prochain, certaines personnes ont fait une annonce. Selon elles, le gouvernement a logé les chefs traditionnels à l’Hôtel Mont Febe, les a nourris, a offert à chacun une enveloppe de 7 millions de francs CFA en échange de la signature de la déclaration rendue publique le 27 janvier 2025. Depuis lors, la nouvelle circule et une partie de l’opinion la considère comme vraie. Mais, les chefs traditionnels n’en reviennent pas.

Invité de l’émission Club d’Élites sur la chaîne de télévision Vision 4, Sa Majesté Bruno Mvondo a abordé la question. Pour le responsable de la communication du conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, il n’en est rien. En sa qualité de chef traditionnel, haut initié de la forêt et de Nnom Ngi, il rejette cette allégation sous serment.

« Moi qui vous parle, je n’ai pas reçu plus de 100 mille francs comme remboursement des frais de transports. Je vous parle en tant que haut initié de la forêt qui parle sous serment. Je ne connais pas un seul chef qui a reçu ce genre de somme. Je vous dis je parle la main levée et si je disais un seul mensonge par rapport à ce que je dis, je ne traverserais pas la route lorsque je sortirais d’ici. Je me ferais écraser par une voiture », a déclaré le gardien de la tradition, l’un des signataires de la déclaration de soutien de la candidature du président Paul Biya.