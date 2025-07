Cameroun-présidentielle 2025 : les étapes du processus après la clôture du dépôt des candidatures

La période du dépôt des déclarations de candidatures se referme ce 21 juillet 2025 à 23h59. La suite est prévue dans le code électoral.

Depuis la convocation du corps électoral, plus de 40 dossiers de candidatures ont été déposés à Elections Cameroun tant à la direction générale des élections à Yaoundé que dans les délégations régionales. Ce 21 juillet, alors l’heure limite de dépôt des dossiers approche, les derniers candidats avancent vers les commissions de réception des déclarations. Une fois qu’il est minuit, cette étape du processus électoral s’achève. L’étape suivante concernant les déclarations de candidatures va se jouer entre Elections Cameroon et le Conseil constitutionnel.

A la lecture de l’article 123 du code électoral en effet, au cours des 10 jours qui suivent la convocation du corps électoral, les candidats peuvent déposer leurs déclarations de candidatures. Au terme des dix jours, selon l’article 125 (1) de la même loi, le Conseil électoral va examiner les dossiers reçus. Il peut donc accepter ou déclarer irrecevable une candidature. Le directeur général des élections notifie le candidat du rejet de son dossier en présentant les motifs.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





60 jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil électoral arrête et publie la liste des candidats et en fait la notification au Conseil constitutionnel. Ce qui correspond au 11 août au plus tard. Dès lors, les candidatures rejetées ont deux jours pour saisir par requête le conseil constitutionnel pour des réclamations. À compter de la date de saisine, le Conseil dispose de dix jours pour statuer et notifier le Conseil électoral du verdict. À l’issue de ce verdict, la liste définitive de candidats est rendue publique. La campagne électorale suivra à compter du 2è septembre.