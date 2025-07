Cameroun-présidentielle 2025 : René Sadi maintient le suspense sur la candidature du président Paul Biya

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement a abordé la question de la possible candidature du président Paul Biya à l’élection présidentielle d’octobre 2025 dans un entretien accordé à RFI.

A trois mois de l’élection présidentielle au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), parti au pouvoir n’a pas encore confirmé qui sera son candidat. Fort de l’incertitude qui règne autour de la question, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, par ailleurs ancien secrétaire général du parti, s’appuie sur la loi et sur les déclarations antérieures du chef de l’Etat pour aborder la question. « Le Rdpc connaît les dispositions de la loi. Nous avons encore suffisamment de temps pour que le Rdpc se prononce. Et donc nous entendons dans les meilleurs délais possibles sous la conduite de son président national, le président Paul Biya, nous entendons décider dans ce sens-là », a-t-il déclaré sur les ondes de Radio France Internationale.

Mais, la question est plus profonde et cherche à savoir qui pourrait donc être le candidat du Rdpc à cette élection. En réponse, le ministre de la Communication reste prudent. Il préfère convoquer les déclarations du président Paul Biya, président national du parti, faite le 26 juillet 2022 lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun. « Le chef de l’Etat lui-même a laissé entendre que le moment venu il dirait à ses militants s’il est candidat ou non. Il se prononcera en son âme et conscience. Et c’est un homme d’une très grande clairvoyance, d’une très grande sagesse. Il saura dire à ses compatriotes la position qui sera la sienne ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Face à l’insistance de Christophe Boisbouvier, l’interviewer, René Emmanuel Sadi a voulu garder la neutralité. Soit le président Paul Biya va se déclarer candidat, soit il va faire une surprise à ses militants. « Ça peut être une surprise dans un sens comme dans l’autre », a précisé le ministre, qui garde encore le suspens à ce sujet, laissant l’honneur au chef de l’Etat lui-même, à 92 ans, de se prononcer.

Toutefois, les autres piliers du parti rappellent tout le temps que « le candidat naturel » est le président national du parti, Paul Biya en l’occurrence. En les écoutant, tout porte à croire que le candidat du Rdpc ne pourra être autre que le président. Les concertations en cours à la présidence de la République s’inscrivent dans cette logique. En s’en tenant à ce qui est dit, la rencontre entre les parlementaires, les ministres et le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, visent à assurer au président Paul Biya la victoire à l’élection.