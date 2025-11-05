PolitiqueSécurité



Cameroun : quatre gendarmes tués dans une embuscade à Bambili

L’attaque attribuée aux séparatistes anglophones s’est produite ce mercredi matin à Bambili dans l’arrondissement de Tubah, région du Nord-Ouest.  …

Publié par JDC
le: 5 novembre 2025
Des gendarmes Tués en zone de crise dans le Nord-Ouest DR

L’attaque attribuée aux séparatistes anglophones s’est produite ce mercredi matin à Bambili dans l’arrondissement de Tubah, région du Nord-Ouest.

 

Quatre éléments des Forces de défense et de sécurité ont trouvé la mort ce matin dans une embuscade tendue par les présumés combattants séparatistes dans la commune de Tubah. Des informations recueillies de plusieurs sources concordantes annoncent aussi que plusieurs personnes ont été grièvement blessées au cours de ce même incident tragique survenu en zone de crise sécuritaire.

Pour le moment, des détails à propos des circonstances de l’attaque ainsi que des mesures prises à sa suite restent encore à déterminer. Les autorités locales et gouvernementales n’ont pas encore effectué une communication officielle sur ladite attaque. Les données certaines entourant le décès des éléments des Forces régulières restent attendues.

Cependant, les premières informations présentent l’identité, bien que non encore confirmée par les autorités, des quatre gendarmes qui sont tombés au champ d’honneur. Il s’agirait des éléments appartenant au Groupement polyvalent d’intervention de la Gendarmerie nationale. Leur décès s’ajoute à plus d’un millier d’autres de leurs camarades déjà morts au cours du conflit qui les oppose aux séparatistes depuis huit ans déjà.

