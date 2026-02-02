Cameroun-RDPC : Gilbert Tsimi Evouna rappelle à l’ordre le ministre Bindoung Kpwatt

Le redécoupage des unités politiques dans la section de la haute Sanaga est à l’origine du rappel à l’ordre.

Les responsables de certaines unités de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont entrepris de les reconfigurer ou de les éclater sans avoir l’autorisation du Comité central. Ayant été mis au courant, le chef de la délégation permanente du Rdpc pour le Centre, Gilbert Tsimi Evouna, saisit le chef de la délégation permanente du parti pour la Haute Sanaga, le ministre Pierre Ismaël Bidoung Kpwatt pour faire un rappel à l’ordre.

Le premier, supérieur hiérarchique du second dans le parti, dit avoir appris les initiatives de reconfiguration et d’éclatement de certaines unités de la formation politique au nom de la redynamisation. Saluant la dynamique qui s’inscrit de la mobilisation de la base militante à l’approche des élections législatives et municipales le chef du parti dans le Centre interpelle celui de la Haute Sanaga qu’il y a dans cette initiative une violation de la règlementation qui encadre le parti.

En effet, « tout nouveau découpage ou éclatement d’une unité du parti est subordonné à l’accord préalable du secrétaire général du Comité central du parti », rappelle-t-il. Gilbert Tsimi Evouna prescrit par conséquent le maintien en l’état des circonscriptions de la Haute Sanaga comme elles ont été arrêtées lors des renouvellements des bureaux des organes de bases effectués en 2021.

Cette situation est un autre signe des velléités internes d’outrepasser de manière consciente ou inconsciente les textes du parti ainsi que les directives des responsables du Comité central dudit parti. Ce qui jusqu’ici est contenu par la hiérarchie pourrait à l’avenir aboutir à d’autres faits de contestation des instructions du Comité central comme ce fut le cas lors des élections à la tête du Conseil régional du Sud il y a quelques semaines.