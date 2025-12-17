Cameroun : recherché pour évasion, Fabrice Lena dénonce une extorsion

Quelques heures après l’avis d’évasion et de recherches lancé par le régisseur de la prison central de Douala, le directeur de campagne du candidat Ateki, affirme que son évasion est une réponse directe à une extorsion d’1,5 million.

Dans un signalement en date du 16 décembre 2025, le régisseur de la prison central de Douala, Alexandre Charles Philippe Nguiamba a annoncé l’évasion de Fabrice Lena, incarcéré pour : « usage de faux en écritures publiques et authentique ». Le chef de l’administration pénitentiaire explique dans l’avis de recherche que le l’intéressé s’est évadé le 12 décembre 2025 au retour du Parquet, du tribunal de Première instance de Douala Bonandjo sous escorte GCPPs Pouegueu Patrick.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Alors que l’encre de l’avis lancé par le régisseur de la prison est à peine sèche, Fabrice Lena, ex bras droit du candidat Ateki, décide de briser le silence depuis sa cachette. Dans une publication sur sa page Facebook, il affirme que son évasion est une réponse directe à une extorsion d’1,5 million en échange d’une libération promise.

Voici la traduction du texte original : « L’administration pénitentiaire m’a extorqué 1,5 million, me promettant la permission de rester hors de prison. Après 5 jours, ils m’ont prétentieusement rappelé et m’ont enfermé. Quand j’ai demandé des explications sur mes 1,5 million ils ont refusé de me donner des explications. J’ai activé mon service de renseignement dont le complice des administrateurs de prison et quelques hommes en uniforme qui m’ont accompagné en sécurité.»

Pour rappel, le parti et son candidat Ateki Seta Caxton, s’était retiré de la course à la présidentielle du 12 octobre 2025. La formation politique souhaitait avoir une candidature unique de l’opposition.