Cameroun : réseaux sociaux, intelligence artificielle, de nouvelles menaces sécuritaires

Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, souligne la nécessité de combattre les abus observés dans l’utilisation des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle au Cameroun.

L’alerte a été donnée lors de l’ouverture de la réunion d’évaluation de la sécuritaire au Cameroun que le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a présidée à Yaoundé, le 10 avril 2025. Joseph Beti Assomo, dans son propos liminaire, a souligné à grand trait que les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle constituent des menaces à l’ordre public au Cameroun. Ce, du fait qu’ils sont utilisés de manière abusive constituant une problématique sécuritaire, surtout en période électorale.

« C’est une véritable source potentielle de trouble à l’ordre public du fait de la diffusion effrénée des contre-vérités, des fariboles en tout genre, qui sont déversés sur les réseaux sociaux », déclare le Mindef. A l’en croire, la situation est préoccupante. « La toile tremble pratiquement parce que, inondée de messages cinglants, malveillants ». Pour maîtriser la progression de l’ennemi sur via ces deux groupes de canaux, le ministre rassuré dans son propos liminaire que les services spécialisés de l’Etat veillent au grain.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Au cours de la même réunion et dans son mot d’ouverture, le ministre Joseph Beti Assomo a présenté en bref la situation sécuritaire générale du pays. Elle est marquée par la poursuite des attaques des groupes jihadistes dans la région de l’Extrême-Nord et des localités voisines. La dernière attaque d’ampleur s’est soldée par la mort de 12 militaires camerounais à Wulgo. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le ministre parle du recul de la menace terroriste suite à la neutralisation de plusieurs combattants séparatistes.

Dans les régions de l’Adamaoua et du Nord, les prises d’otages, demandes de rançons, vols de bétails et assassinats de bergers continuent de préoccuper la population et nécessite encore des réponses sécuritaires. Dans les autres régions du pays, dans les grandes villes comme Yaoundé (région du Centre), Douala (région du Littoral), Bafoussam (région de l’Ouest), les vols à main armée, les agressions mortelles, le trafic du cannabis et autres stupéfiants, le phénomène d’arnaque et d’escroquerie constituent d’autres facettes de l’insécurité.

La réunion d’évaluation sécuritaire s’est tenue à quelques semaines des festivités marquant la célébration de la 53è édition de la fête nationale du Cameroun le 20 mai prochain.