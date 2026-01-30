Cameroun : réveil du Parti des Démocrates Camerounais à la veille des élections

Le parti fondé en 1958 par le premier Premier ministre André Marie Mbida et qui sommeille depuis des années vient de constituer un comité ad hoc placé sous la coordination du Pr Claude Abe.

Le Parti des Démocrates Camerounais (PDC) se prépare à aller à a conquête des suffrages à l’occasion des élections législatives et municipales de 2026. Pour ce faire, son président national, Louis Tobie Mbida, conscient que son parti en hibernation a perdu de sa superbe, vient de mettre en place un comité ad hoc pour faire fonctionner la formation politique et assurer son rayonnement sur la scène politique nationale.

Créé sur la base de l’article 33 des statuts du parti, le comité composé de quinze membres est placé sous la supervision de Simon Pierre Omgba, mandataire du président national. Le Pr Claude Abe, sociologue, enseignant des universités bien connu du public pour ses interventions régulières dans les médias, va coordonner l’équipe. Le premier rôle qu’ils vont jouer est de remplir les fonctions des organes du parti qui n’existent plus. Dans le cadre de leurs missions, les membres du comité ont la charge de faire connaitre à nouveau le parti sur le terrain.

Dans la perspective des élections municipales et législatives, le comité ad hoc du PDC est chargé de concevoir un programme politique et de préparer la campagne électorale. Le parti ayant l’ambition d’être représenté dans les conseils municipaux et à l’Assemblée nationale, le comité est aussi chargé de trouver des profils pour porter ses chances lors des différentes élections. Le président du parti a aussi chargé cette équipe d’assurer le suivi du dépôt des dossiers des candidats auprès d’Elections Cameroon. L’équipe devra par ailleurs procéder au recrutement, à la formation des mandataires que le parti va déployer dans les bureaux de vote pour le représenter.

L’un des plus vieux partis du Cameroun absent de la scène doit ainsi batailler dure pour sa visibilité et surtout pour gagner de nouveau la confiance du peuple.