Cameroun : saisie de 4810 litres de carburant à Douala

Malgré les opérations de contrôle, la fraude des produits pétroliers continue au Cameroun.

Du 9 au 10 avril 2024, une Opération Ponctuelle d’Urgence a été menée par les agents de la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers du MINEE, en collaboration avec les forces de maintien de l’ordre (FMO), le long de la Nationale N°3 et dans la ville de Douala et ses environs.

Selon le récit du ministère de l’Eau et de l’énergie, dont le chef de département est Gaston Eloundou Essomba, l’opération a débuté tôt le matin à Njombé, où un point de stockage avait été identifié. Après avoir sécurisé les lieux, les inspecteurs assermentés ont procédé à la saisie d’une quantité considérable de carburant dissimulée dans une habitation. Les opérations se sont ensuite poursuivies le long de la Nationale N°5 et dans plusieurs quartiers de Douala, notamment Bekoko et Bonabéri, où les contrebandiers ont été dépossédés de leurs marchandises.

Au total, ce sont 4810 litres de carburant qui ont été saisis. « Cette opération d’envergure témoigne de la volonté du gouvernement camerounais de lutter contre la vente illicite de produits pétroliers, un fléau qui engendre des pertes économiques considérables pour le pays ».

Une volonté qui semble ne pas être suffisante. Le même discours a été tenu en mars 2025. Concrètement, suite à une opération coup de poing instruite du 15 au 17 mars par le Ministre de l’Eau et de l’Énergie Gaston Eloundou Essomba, la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers a mis la main sur 5000 litres de pétrole lampant dans plusieurs localités de la région du Centre, dont Yaoundé, Ntui, Nguila et Yoko.