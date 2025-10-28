Cameroun : Serge Espoir Matomba condamne les violences et destructions en cours au pays

Le Premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale lance au appel à la paix et à la responsabilité collective au moment où des violences se mêlent à la revendication de la vérité des urnes.

Des tensions post-électorales en cours au Cameroun ont déjà entrainé la mort de plusieurs personnes, la destruction d’édifices publics, de commerces, et d’autres biens publics ou privés. Des manifestations lancées peu après la clôture du scrutin du 12 octobre dernier pour revendiquer la vérité des urnes, ont évolué et s’accompagnent des violences, répressions et actes de vandalisme dans plusieurs villes et localités du pays.

Le peuple Uni pour la rénovation sociale condamne ces violences et ces destructions avec la dernière énergie. Selon ce parti politique qui vient de participer à l’élection présidentielle, « aucune colère, aucune revendication, aussi fondée soit-elle ne justifie la mise à mal de nos écoles, de nos marchés, de nos routes, ni la profanation de nos symboles communs ».

Par l’entremise de son leader Serge Espoir Matomba, le parti politique présente ses condoléances aux familles endeuillées dans ces circonstances ; adresse son soutien aux blessés ainsi qu’aux familles touchées. La formation politique n’oublie pas de saluer les forces de maintien de l’ordre, les associations, les citoyens et autorités locales qui ont fait le choix de protéger les personnes et des biens durant cette période tendue. En lançant un appel à la paix, au discernement, à la responsabilité collective, le parti invite les Camerounais à refuser la colère ou la manipulation qui les divise et à être des artisans de paix.