Cameroun-tensions politiques : les autorités administratives en mission pour contenir la colère des populations

Gouverneurs, préfets et sous-préfets tiennent des réunions en urgence pour passer le message de paix aux leaders communautaires.

Avant la proclamation des résultats de l’élection du 12 octobre 2025 par le Conseil constitutionnel, les autorités administratives s’activent dans leurs territoires de commandement. Les gouverneurs, préfets et sous-préfets tiennent des rencontres avec les leaders communautaires et autres responsables d’organisations à l’effet de sensibiliser les uns et les autres sur la préservation de la paix.

Dans la région de l’Adamaoua, le gouverneur Kildadi Taguieke Boukar a convoqué entre autres, les parlementaires issus de la région, les responsables administratifs, les chefs traditionnels de 1er et 2è degré, les chefs des différentes communautés, tous les présidents et responsables des associations et syndicats de moto taximen ainsi que les transporteurs routiers urbain et interurbains. Ils sont attendus à une importante séance de travail le mercredi 22 octobre 2025.

Par ailleurs, le gouverneur demande aux populations de ne pas céder aux manipulations et appels à la révolte de certaines personnes « qui ne souhaitent que le chaos dans la République pour leurs propres intérêts ». Il invite les populations de l’Adamaoua à accueillir les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel dans la prière, la paix, et le respect des institutions de la République du Cameroun.

Dans une note, le préfet de la Sanaga-Maritime, a convoqué les chefs des communautés Bamilékés, nordistes et anglophones à une réunion qu’il préside ce mardi 21 octobre 2025 à Edéa. Dans la même mouvance, le préfet de la Menoua, Itoe peter Mbongo, invite entre autres le maire, les chefs traditionnels, les chefs des autres communautés, l’Imam, les chefs des établissements scolaires, les chefs des stations-services, le président du syndicat des moto taxis et son bureau antenne de Dschang, le président du syndicat des activités brassicoles de la ville de Dschang. Ils tiennent une séance de travail ce mardi 21 octobre à Dschang, villa ayant été secouée la semaine dernière par des manifestations pour dénoncer la fraude électorale.

Les différentes réunions et travaux se tiennent au moment où le Conseil constitutionnel s’apprête à proclamer les résultats de l’élection présidentielle dans un climat tendu au Cameroun. Les résultats officiels sont déjà contestés, avant même leur proclamation, par le candidat Issa Tchiroma Bakary. Les troubles que certaines villes du pays ont connu ces derniers jours ont montré le risque de violences après la proclamation des résultats.