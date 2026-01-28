Cameroun : trois combattants séparatistes tués dans le Nord-Ouest

PolitiqueSécurité



Publié par Xinhua
le: 28 janvier 2026
Trois combattants séparatistes ont été tués lundi dans une opération de ratissage menée par des éléments de l’armée camerounaise dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, ont annoncé des sources militaires.

L’opération a eu lieu dans la localité de Baba, dans la division de Ngoketunjia, selon les mêmes sources. Elle a permis la saisie de plusieurs armes ainsi que de sacs contenant une substance végétale assimilée à du cannabis. Aucune perte n’a été enregistrée du côté des forces de défense.

Par ailleurs, les forces de défense camerounaises ont tué le 6 janvier onze combattants séparatistes, dont un chef de groupe, lors d’une autre opération militaire menée dans la même région, en proie à une crise sécuritaire depuis 2016.

Xinhua 

