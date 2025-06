Cameroun : trois militaires tués dans une attaque dans le Nord-Ouest

L’attaque survenue ce mercredi 18 juin dans un poste de contrôle militaire dans une zone proche de la région de l’Ouest est encore non revendiquée.

Une attaque attribuée aux combattants séparatistes anglophones s’est soldée ce mercredi matin par la mort de trois militaires. Deux autres ont été blessés. Des assaillants ont ciblé un poste de contrôle militaire situé au quartier Warde de de la petite ville de Maloun entre la région de l’Ouest et la localité de Mbonso dans le département du Bui, région du Nord-Ouest. Pris par surprise, les soldats de l’armée régulière n’ont pas eu la possibilité de réagir pour repousser l’ennemi. Les blessés ont été transportés d’urgence vers une formation sanitaire pour une prise en charge rapide.

Cette attaque est la seconde perpétrée par des séparatistes au même poste de contrôle. La première attaque survenue à ce poste a coûté la vie à deux soldats qui circulaient à bord d’une moto dans la zone. Ils sont tombés sur les éléments d’un groupe armé opérant dans le département, lesquels n’ont pas épargné leurs vies. Plusieurs groupes armés séparatistes opèrent dans la zone, en l’occurrence les Bui Unity Warriors, Ambazonia Defense Forces (ADF), Ambazonia State Army. Mais, aucun groupe n’a encore revendiqué l’attaque.

La crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dure depuis 2016. Les protagonistes, les forces de défense et de sécurité de l’Etat du Cameroun et les combattants séparatistes enregistrent plusieurs centaines de morts de part et d’autre. Les civils aussi perdent des vies du fait des séparatistes qui imposent certaines restrictions ou encore de quelques bavures des forces régulières. En février 2023, l’Organisation des nations unies avait déclaré que depuis le début de la crise en 2016, 6 000 personnes ont trouvé la mort et 800 000 autres se sont déplacées.