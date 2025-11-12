Cameroun : un ancien directeur de Cetic somme le maire de Nkong-Zem de présenter le bilan de son mandat

Paul Kana, ancien directeur de collège d’enseignement technique industriel et commercial, militant du MRC, donne un ultimatum au maire de Nkong-Zem, David Ndongmo, à quelques mois de la fin de son mandat.

Dans une correspondance adressée au maire de la commune de Nkong-Zem, Paul Kana professeur des lycées d’enseignement technique hors-échelle menace le magistrat municipal. L’ancien directeur de Cetic donne sept jours au maire à compter du 11 novembre pour qu’il mette à la disposition du public de Nkong-Ni, son bilan à la tête de la mairie de Nkong-Zem qu’il gouverne depuis 2020. A défaut de s’exécuter devant ses électeurs, Paul Kana annonce une manifestation publique ayant pour but d’exiger la démission du maire et une éventuelle poursuite judiciaire.

Dans sa correspondances, l’habitant du groupement de Bafou, l’un des deux groupements que compte la commune de Nkong-Zem, ne donne pas de précisions sur les mobiles qui entourent son initiative. Contacté, Paul Kana, militant du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), déclare n’avoir vu aucune réalisation de David Ndongmo, maire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Il insiste qu’il ne connait pas un seul projet que l’actuel exécutif municipal a réalisé depuis 2020 dans le groupement Bafou. « Peut-être il a réalisé des projets dans le groupement Baleveng dont il est originaire ».

Pourtant, les villages du groupement Bafou font face à plusieurs problèmes. « Les routes sont impraticables, certaines zones n’ont pas d’eau potable et manquent de toilettes publiques », déplore-t-il. Se considérant comme la voix des sans-voix, l’ancien directeur de Cetic vante les réalisations de l’ancien maire de cette commune située dans le département de la Menoua, région de l’Ouest. Selon lui, le prédécesseur de David Ndongmo a construit des ponts, modernisé au moins un marché, construit des toilettes publiques et réalisé bien d’autres projets dans le groupement Bafou. Il ne comprend donc pas comment le maire actuel a géré les différents budgets au cours du mandat.

En « homme intègre », Paul Kana dit demander le bilan du maire pour que ce dernier, s’il n’a rien réalisé avec « l’argent collecté, qu’il laisse cet argent » une fois que le mandat s’achève. Ces fonds serviront à la réalisation des projets de développement au profit des 67 220 habitants de la commune, laquelle s’étend sur une superficie de 225 Km2. Après le dépôt de sa correspondance à la mairie, le maire qui termine son premier mandat a contacté le destinateur et lui a promis de lui faire parvenir son bilan année par année. Ce sera pour lui un justificatif ouvrant les portes à un nouveau mandat à la tête de la commune au terme des élections municipales prévues au premier trimestre de l’année 2026.