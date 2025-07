Cameroun : un audio non authentifié révèle des manœuvres contre la candidature de Maurice Kamto

Les voix entendues sont attribuées à Dieudonné Yebga et un certain Jean Benoit Bénéfice Mevoa, tous deux du MANIDEM.

Une conversation téléphonique non authentifiée attribuée à Dieudonné Yebga, candidat du MANIDEM recalé à la présidentielle du 12 octobre 2025 et à Benoît Bénéfice Mevoa est en circulation sur la Toile. Les deux interlocuteurs, comme deux amis, parlent en toute convivialité. Ils abordent le sujet de l’élection présidentielle 2025, en particulier le nettoyage du site internet du ministère de l’Administration territoriale.

Dans l’audio, l’une des voix demande « tu as vu comment j’ai nettoyé le site non ? », la deuxième voix relance par une question : « Donc c’est Atanga Nji qui a nettoyé le site hein ? », la question est suivie d’un rire partagé. L’autre voix répond qu’elle a écrit et déposé des documents. « S’il (le ministre, Ndlr) recevait les choses d’avant-là c’est que la situation n’est pas pareille. Mais il ne recevait pas… », explique l’un à son interlocuteur.

Les données sur le parti politique dénommé Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM) ont été modifiées après le dépôt des candidatures de Maurice Kamto et de Dieudonné Yebga le 18 juillet 2025. Le site affiche désormais Dieudonné Yebga comme président du parti et Jean Benoit Bénéfice Mevoa comme secrétaire général. La crise de leadership au sein de ce parti a repris quelques jours avant le dépôt des candidatures. Dieudonné Yebga soumet son dossier après Maurice Kamto en soulevant que l’investiture de ce dernier a été faite par Anicet Ekane seul, alors qu’il n’en a pas qualité.

Or, peu avant le dépôt des candidatures en vue de l’élection présidentielle, les données existantes sur le site désignaient Anicet Ekane comme président du parti. La modification a ainsi provoqué un tollé parmi les soutiens de Maurice Kamto qui voient en ces démarches des manœuvres orchestrées pour invalider la candidature de Maurice Kamto. Ils restent engagés à faire triompher le droit devant le Conseil constitutionnel en présentant toute la documentation légale et judiciaire faisant de Anicet Ekane le président du MANIDEM, celui qui a qualité pour répondre au nom dudit parti.

Le ministre de l’Administration territoriale quant à lui a dans un communiqué en date du 25 juillet dernier, dénoncé le piratage du système informatique de son ministère. Paul Atanga Nji a déclaré que les investigations étaient en cours pour localiser, identifier, et déférer devant la justice les individus coupables de ce piratage.