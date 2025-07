Cameroun : un député démissionne du RDPC dans le Haut-Nkam

Ndjikeu Hortense Epse Kamake, présidente de la section RDPC Haut Nkam Nord, député suppléante adresse une lettre de démission au secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais.

Dans la lettre en date du 16 juillet, Hortense Njikeu épouse Kamake renonce à son statut de militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et partant, à son poste de présidente de la section RDPC Haut-Nkam Nord. Le désengagement se fait après une dizaine d’années de « militantisme zélé » au sein du parti du Flambeau ardent. Les motifs invoqués par le député suppléant sont « l’indisponibilité persistante » et la « convenance personnelle ».

Dans les détails, l’ancien membre du parti du président Paul Biya dit avoir servi avec dévouement et loyauté dès la prise de fonction en tant que présidente de section. Mais, en dépit des efforts fournis, les résultats ne sont pas satisfaisants dans sa circonscription. Ce qui dégrade davantage son état de santé. Par ailleurs, Hortense Njikeu dénonce l’indifférence de la hiérarchie du parti dont elle est victime. Depuis qu’elle a informé ses supérieurs de sa situation en février 2024, « la hiérarchie de mon parti bien aimé m’a répondu par un silence suffisamment éloquent », décrie-t-elle.

La responsable de la circonscription du parti préfère par ces motifs se retirer dans le but de réserver sa santé « et de prendre le recul nécessaire pour envisager d’autres formes d’engagement » au service du Cameroun.

La démission survient à un moment sensible de la vie politique de la nation. Au moment où les partis politiques ratissent en vue de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Un moment marqué par des tractations basées sur le jeu d’intérêts et de promesses. Avec son départ, le parti du Flambeau ardent perd en l’espace de quelques semaines, plusieurs militants et alliés. Cette perte oblige le parti à se réajuster en cette période de précampagne.