Cameroun : un sous-préfet interdit le défilé du 11 février au PCRN

Le sous-préfet de l’arrondissement de Yaoundé VI, Joseph Alain Etoundi, a signé cette interdiction le 07 février 2025.

Le Cameroun clôture les festivités de la 59è édition de la fête de la jeunesse le mardi 11 février 2025 par le défilé dans tous les 360 arrondissements. Dans l’arrondissement de Yaoundé VIè, département du Mfoundi, le sous-préfet, Joseph Alain Etoundi fait interdiction au parti du député Cabral Libii de participer à la parade du 11 février dans son unité de commandement. « Le Parti Camerounais pour la Réconciliation nationale est interdit de prendre part au défilé consacré à la célébration de la 59è édition de la fête de la jeunesse dans l’arrondissement de Yaoundé VI du fait du bicéphalisme qui règne au sein de cette formation », décide le sous-préfet.

L’autorité administrative rappelle avoir reçu une demande du responsable du PCRN tendance Cabral Libii et une autre demande du responsable PCRN tendance Robert Kona. En considérant les deux demandes et pour les nécessités de l’ordre avant, pendant et après le déroulement du défilé, préfère interdire le défilé aux deux tendances. Ce qui renvoie au défaut de reconnaissance par l’administration de la légitimité de l’une des tendances.

Pourtant, depuis que Robert Kona se bat pour reprendre la présidence du parti dont il a participé à la création en 2002, des juridictions ont été saisies. La justice a rendu plus d’une décision en faveur de Cabral Libii, le maintenant à la tête du parti, tel que voulu par le congrès de Guidiguis du 11 mai 2019. Congrès que Robert Kona préside et à la suite duquel il accordé une interview à JDC expliquant qu’il a décidé de passer le témoin à Cabral Libii qui incarne la jeune génération.

Mais, même si le juge lui interdit d’agir au nom du PCRN pour défaut de qualité, le ministre de l’Administration territoriale continue de recevoir Robert Kona comme président national du PCRN. Une « manœuvre » que Cabral Libii ne cesse de dénoncer.